Di Matteo e la Champions vinta col Chelsea: “Che emozione la vittoria contro il Napoli”

L'allenatore Roberto Di Matteo si è raccontato in una intervista rilasciata a Flashscore e CANAL+, tornando a parlare del punto più alto toccato alla guida di una squadra. Stiamo parlando della vittoria della Champions League con il Chelsea nel 2012: "Se mi dà fastidio l'etichetta di allenatore più vincente ad interim? Assolutamente no. È diventata una battuta tra amici. Io pensavo solo a dare il massimo per i giocatori, il club e i tifosi", ha detto.

Su quella stagione così particolare, ha spiegato: "È stata una montagna russa. Abbiamo avuto difficoltà in campionato, c’erano problemi e Andre Villas-Boas - un caro amico - è andato via. Mi hanno chiesto di prendere la squadra fino a fine stagione. È stato impegnativo ma anche divertente, e il finale è stato qualcosa che nessuno avrebbe potuto immaginare. Sembrava il finale perfetto di un film".

Sulla gara più emozionante vinta in quella cavalcata, spazio ad un confronto con una squadra italiana: "Il ritorno contro il Napoli a Stamford Bridge. Dovevamo ribaltare la sconfitta per 3-1. L’atmosfera era incredibile. Sento ancora il boato quando abbiamo passato il turno. Quella notte sembrava tutto possibile". Infine sui festeggiamenti dopo il trionfo: "Dove abbiamo festeggiato? In hotel, sul rooftop. C’erano i giocatori e le famiglie. Nessuno ha dormito. È stato inaspettato, e per questo ancora più bello".