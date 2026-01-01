TuttoJuve, Pavan su Conte ed il blocco al mercato: “Sta facendo fare passo lungo al Napoli”

“Conte ha grosse responsabilità sul caso Lukaku, lo ha voluto lui, costa una barca di soldi e sembra ormai sul viale del tramonto, sta facendo fare un passo lungo al Napoli, basta vedere il blocco del mercato e il deficit dell'ultimo bilancio”. Lo ha detto Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.

“Antonio è un allenatore che non si accontenta che chiede tanto e spinge, poi il rischio di chiudere i bilanci in passivo è reale e dipende dal percorso Champions che quest'anno il Napoli sta toppando in modo clamoroso. Non mi piace quando parla della Juve come l'Inter, impossibile paragonarle, anche perché certe squadre godono di quello che sappiamo bene tutti, alla Juve mancano cinque punti, datemeli e poi ne riparliamo".