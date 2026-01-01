Insigne per Lang? Risposte a sorpresa in diretta tv: "Deve correre indietro..."

Lorenzo Insigne al posto di Noa Lang? L'ex capitano azzurro ormai è ad un passo della Lazio ma nei giorni scorsi durante la trasmissione Il Bello del Calcio era partita la discussione. Ecco le risposte dei presenti. Gianluca Vigliotti risponde: "Io dico Noa Lang tutta la vita". Gianluca Gifuni: "Io no, io dico Insigne". Stesso pensiero per Francesco Modugno mentre Ciccio Marolda dice: "Io voto Insigne, ma dovrebbe correre all'indietro anche molto". Infine ecco il pensiero di Massimo D'Alessandro: "Insigne è stato il mio preferito per anni e l'ho sempre difeso, ma non mi piacciono le minestre riscaldate e quindi dico Lang anche se ora gioca con il freno a mano tirato".

