Benitez: "Napoli da scudetto, lotterà fino alla fine! Stasera pressioni saranno dell'Inter"

Rafa Benitez, ex allenatore di Napoli e Inter, ha parlato al Corriere dello Sport: "Chi avrà maggiori responsabilità tra Napoli e Inter? Per la storia e i costi affrontati sicuramente l'Inter, che vorrebbe vincere in questa stagione nella quale la Juve dà l'impressione di aver rallentato. Le pressioni sono dei nerazzurri.

Scudetto? Il Milan ha tanti meriti, stanno facendo bene pure Sassuolo e Roma: io non possiedo la verità, ma immagino che alla fine diventi una sfida tra Inte, Juve e Napoli".