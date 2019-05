Benitez vago: "Sarri-Juve? Non posso dire niente. Mio futuro? No comment..."

Rafa Benitez è vago sul suo futuro. Glissa sulla domanda relativa alla prossima stagione ed anche su quella di Sarri alla Juve. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Napoli, attualmente al Newcastle, si esprime così su Sarri: "Lo vedo come grande vincitore dell’Europa League, e basta. Non posso dire niente". Sul suo futuro, invece, dice: "Come quello di Sarri, no comment mi dispiace".