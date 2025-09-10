Podcast Beretta: "Cambio modulo contro la Fiorentina? C'è una cosa da dire"

Mario Beretta è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Napoli, si aspetta dei cambi contro la Fiorentina? Magari un 4-3-3?

"Dipenderà dalle condizioni in cui tornano i nazionali. Detto questo, è chiaro che ormai gli allenatori non lavorano solo su un sistema di gioco, perché il calcio di oggi ti impone che la squadra si alleni almeno con 2 sistemi da variare. Tendenzialmente Conte ha lavorato col 4-3-3, col 3-5-2, con Politano che gli permette di variare abbastanza".

Si aspetta un Milan con un 4-3-3 in futuro?

"Dietro pare che si giochi col la linea a 3, magari con un 3-4-2-1 può esserci. E' un sistema utilizzato molto anche a livello europeo. Potrebbe giocare in quel modulo ma saranno importanti i due centrocampisti. Con Modric a questa età, giocare a due mi sembra complicato. Magari con altri è diverso".