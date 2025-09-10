Auriemma: "Rrahmani indispensabile, ha giocato sempre con Conte. Ma ora Beukema ha una chance"

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli, parlando dei temi attuali sugli azzurri: "Rrahmani? Vediamo se sarà pronto per la gara contro il Milan, ma secondo me non ce la fa perché deve proprio rispettare i 20 giorni… Noi ce lo auguriamo, ci mancherebbe, anche perché Rrahmani è il difensore che non ha mai saltato una partita con Antonio Conte. Quindi anche lui è uno essenziale e indispensabile. Però credo che questa sia l’occasione che Sam Beukema deve sfruttare, perché finora non ha convinto nelle poche volte che è stato utilizzato. Non ha convinto ma ci sta, perché comunque è passato da una dimensione ad un’altra.

Mercato? Manca soprattutto l’alternativa ad Anguissa. Quando andrà in Coppa d’Africa, parliamo di inizio dicembre, e ci starà secondo me fino alla fine perché il Camerun è tra le candidate a vincere la Coppa D’Africa… chi giocherà nel Napoli al posto di Anguissa? L’unica soluzione è mettere McTominay a sinistra, De Bruyne sotto-punta e Politano a destra: è l’unico modo con il quale puoi utilizzare i due play (Lobotka e Gilmour, ndr). E per avere Elmas come alternativa dalla panchina. L’unico modo è questo qui con il doppio play".