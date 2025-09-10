Hernanes: "Inter la più forte, Napoli la più concreta. Gutierrez? Può colmare le mancanze"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex giocatore della Juventus e dell’Inter Hernanes. Di seguito le sue parole: "Il profeta? Il mio modo di essere è molto riflessivo e cerco di andare sempre in fondo su quello che questo. Un giornalista in Brasile, notando questo, mi ha soprannominato così. All’inizio non sentivo di essere un profeta, dopo che sono maturato ho cominciato a pensare che mi stava bene. Esperienza migliore della mia carriera? Mi sono trovato bene dappertutto, ovviamente sono legato un po ' di più alla Lazio perché ci sono rimasto ptempo. I tifosi a Roma mi ricordano quelli in Brasile per il calore che sanno trasmettere. In generale io non sono tifoso delle squadre, ma dei giocatori. Dopo di che, sono diventato tifoso del San Paolo perché sono nato lì, ma provo empatia per tutte le squadre con cui ho giocato. I compagni più forti che ho avuto nella mia carriera sono stati Neymar e Ronaldinho. Chi è più forte dei due? Ronaldinho è un mago, Neymar ha battuto tutti i record sui numeri. Difficile confrontarli, a volte mi piace uno, altre volte preferisco l’altro.

Lotta scudetto? L’Inter è la squadra più forte, il Napoli quella più concreta e la Juventus quella più cinica. Il Napoli se vuole ottenere il meglio dai suoi giocatori non può giocare in quel modo. Il Napoli non può togliere De Bruyne o McTominay, al massimo può togliere Lobotka e lasciare il belga. Sono tre anni che Lobotka regala circonferenza e geometria. Il Napoli può vincere anche così poiché ha grandi qualità, ma da parte degli azzurri non ho visto un bel gioco. Gutierrez? Se il Napoli riesce a dominare la partita tramite il possesso palla e ad arrivare in area di rigore, il giocatore può compensare le mancanze del Napoli. Mi aspetto che l’Inter faccia più la partita rispetto alla Juventus, ma i bianconeri hanno la capacità di essere molto compatti in difesa. Il muro della Juventus ha qualità e gente che può fare male agli attaccanti interisti. Juventus e Inter sono due squadre che hanno fisicità diverse, questo cambierà gli equilibri della partita. Parliamoci chiaro: sarà una bella partita".