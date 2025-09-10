Gotti: "Il Napoli ha arricchito la rosa, sarà molto competitivo anche in Champions"

Luca Gotti, ex allenatore di Lecce e Udinese tra le altre, ai microfoni di Sky Sport tra i vari argomenti ha parlato anche del nuovo Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli credo possa essere un argomento importante, perché viene da un anno in cui si è dedicato interamente e solo al campionato. Poi, viene da un anno dove è riuscito a vincere il campionato e quest'estate la squadra si è arricchita con una cifra tecnica ed anche esperienziale che rende il Napoli probabilmente molto competitivo anche in quella competizione (Champions League, ndr)".

Sull'Inter: "Ha un gruppo storico che ha un anno di più, ha cambiato poco, ma ha cambiato la continuità in panchina dove è arrivato questo ragazzo molto esperto di Inter, di cui io ho una bellissima impressione. Ha fatto alcune partite di Serie A a Parma in una situazione molto, molto difficile con un calendario complicato e quel percorso che ha fatto gli ha permesso di sedersi su questa panchina che lui ama moltissimo in un club che ama moltissimo. Le cose che ho visto al Mondiale per Club e in queste prime partite... Anche nella sconfitta con l'Udinese, l'Inter ha avuto momenti estremamente pregevoli di gioco. Non mi sta dispiacendo il suo approccio".