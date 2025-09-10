Tuttojuve, Pavan: "Di Gregorio meglio di Meret. Bremer il difensore più forte in Italia"

di Davide Baratto

Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, ha commentato ai microfoni di Sportitalia il livello dell'organico della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni: "Bremer è un giocatore fondamentale, il più forte a livello difensivo e forse il più forte che c’è nel campionato italiano. È un giocatore che fa la differenza. Il portiere? Di Gregorio è forte, secondo me è uno che deve stare nei convocati della Nazionale, è più forte di Meret, quello sicuro.

Poi non so perché non lo convochino. Di certo non è Donnarumma però nei primi ci deve arrivare. A centrocampo? Khephren Thuram può arrivare nei tre più forti. Yildiz? Non è ancora il più forte, ma ha una valutazione di 115 milioni di euro. In attacco al momento non penso che ci siano altri giocatori più forti, però tutti e sei potrebbero diventare il reparto più forte”.