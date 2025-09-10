Adani contro Allegri: "Sono convinto che sia al canto del cigno"

L'ex difensore Daniele Adani, oggi opinionista e commentatore, nel corso del podcast Viva el Futbol si è espresso sul Milan e su mister Massimiliano Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni: "Se lui è arrivato per dare solidità, seguiamo quella solidità. Spero in una evoluzione, io credo in quello che era Allegri sei anni fa. Sono convinto che sia al canto del cigno. Allegri deve dimostrare di essere quello che era perché quando si parla di un vincente bisogna parlare del passato. Voglio dare fiducia, spero che il connubio Tare-Allegri dia una mano a una direzione che ha lasciato molto a desiderare“.