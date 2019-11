Berge, l'esperto di calcio norvegese: "Merita l'attenzione del Napoli ma ci sono anche altri club"

Loris Boni, ex centrocampista di Roma e Samp che oggi fa l'osservatore ed esperto di calcio norvegese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Berge? E' un giocatore che si è completato molto in questi ultimi due anni, fisico strutturato, potente, non è lento ed è dotato di un buon tiro. Negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante, è un giocatore che merita le attenzioni di club importanti come il Napoli, ma ci saranno anche altre squadra che lo hanno osservato".