Bergomi a Sky: “Rino è un puro, c'è bisogno di fare chiarezza"

L'ex calciatore dell'Inter Beppe Bergomi, nel suo intervento a Sky Calcio Club, ha commentato lo sfogo di Rino Gattuso nel post-partita di Napoli-Parma: "Non ho mai vissuto una situazione del genere e un po' mi ha colto di sorpresa. Conosco Rino, lui è un puro e quindi c’é bisogno di fare chiarezza. A parte lo sfogo di Gattuso il Napoli è ancora in linea per ottenere gli obiettivi di inizio stagione. Bisogna fare chiarezza sul contratto, tanto a Rino non cambia niente, allena sempre alla stessa maniera con il rinnovo o senza”.