Bergomi a Sky: “Stasera Osimhen avrà maggiori difficoltà, all'Udinese è difficile fare gol"

Nel pre-partita di Napoli-Udinese, l’ex calciatore Beppe Bergomi è intervenuto dagli studi di Sky Sport: “La vittoria del Milan a Torino ha sparigliato le carte. Per la Juventus è dura visto il calendario, lo stato di forma e come gioca la squadra di Pirlo. La Lazio perdendo a Firenze si è distanziata forse un po' troppo. Tutto è possibile ma la vedo dura sia per la Juve che per la Lazio. Il Napoli sta bene e arriva da una serie di partite giocate bene. La squadra è in salute e ha ritrovato Osimhen, che è un giocare che ha diverse caratteristiche rispetto agli altri attaccanti. Il nigeriano attacca bene la profondità e la gara con lo Spezia è stata perfetta per lui. Oggi invece sarà diverso, ci saranno maggiori difficoltà, contro l’Udinese è difficile fare gol”.