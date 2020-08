Bergomi: “Conte-Inter? Strappo che non si ricompone! Non capisco di che carro parla...”

L'ex calciatore dell'Inter e ora opinionista Sky Beppe Bergomi è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare per dire la sua sul tecnico nerazzurro Antonio Conte: "Lo strappo è difficile da ricucire. Non è stato riconosciuto il lavoro di Conte? Ma da chi? Dalla società o da noi? Non capisco cosa intenda per protezione. Io da dentro l'Inter vedevo altre società più protette. Ma Marotta è sempre qui a parlare. Ma di quale carro parla Conte? E' proprio Conte a dire che non c'è alcun carro perché non c'è niente da festeggiare"