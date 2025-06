Bergomi: “Da Bruyne colpo straordinario! Ultra-trentenni fanno benissimo da noi"

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, l'opinionista Sky ed difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato di Kevin De Bruyne, imminente acquisto del Napoli: "Penso che è un colpo straordinario, perché in passato pensavo che i giocatori oltre i 33-34 anni potessero far fatica. Ma nel nostro campionato, invece, ci stanno molto bene. Perché vedi i quattro anni che ha fatto l’Inter con giocatori di quell’età lì, che hanno fatto un grandissimo percorso. Doti tecniche, entra in una squadra collaudata con un metodo ben preciso, ti può dare veramente tanto. Per il nostro campionato va bene anche Modric.”

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).