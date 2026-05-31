Garbo: “Allegri non è un bollito! Non è stato l’unico responsabile al Milan”
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Garbo promuove Allegri al Napoli: occasione ideale per il rilancio del tecnico.
Nel corso di 'Maracana' su Tmw Radio, il giornalista Daniele Garbo è intervenuto in diretta e tra i vari temi si è espresso in merito a quella che sarà un'ufficialità nei prossimi giorni ovvero l'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Queste le sue parole.
"Se diciamo che è l'unico responsabile di quanto è successo al Milan, dico di no, ma non è così. Ha avuto interferenze in società. ADL ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che fosse giusto per rilanciare il Napoli. Per me non è bollito come molti dicono da tempo. Credo sia una grande occasione per lui e non se la lascerà sfuggire".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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