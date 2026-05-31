Real Madrid, rissa con Valverde? Tchouameni chiarisce: "Dette sciocchezze!"

vedi letture

Tchouameni chiarisce: nessuna rissa con Valverde, rapporto sereno al Real Madrid.

Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid rompe il silenzio sul presunto episodio di tensione con il compagno di squadra Federico Valverde. Il francese, impegnato nella preparazione al Mondiale 2026 con la propria nazionale, è tornato in conferenza stampa sulle indiscrezioni circolate in Spagna nelle ultime settimane riguardo un alterco con il compagno di squadra.

Tchouameni ha voluto chiarire quanto accaduto, ridimensionando le ricostruzioni emerse: “Volevo spiegare alcune cose. Non avevo avuto l’occasione di parlarne prima e questo era il momento giusto per farlo, prima di voltare definitivamente pagina. Qualcosa è successo, tutti ne avete sentito parlare. Poi la vicenda è cresciuta perché è finita sui giornali e giochiamo nel Real Madrid, quindi tutto assume dimensioni maggiori”.

Il francese ha però smentito categoricamente le voci su uno scontro fisico: “Sulla stampa sono state dette tante sciocchezze. Ho letto di una rissa e del fatto che avrei tirato dei pugni, ma non è assolutamente vero. Non entrerò nei dettagli: la cosa più importante è che il club sappia cosa è successo”.

Il centrocampista ha poi assicurato che il rapporto con Valverde resta positivo: “Siamo andati avanti. Io e Fede abbiamo lo stesso obiettivo: vincere titoli con il Real. Non c’è nessun problema tra noi”.