Bergomi: "Il Napoli fa fatica a segnare! Ma ogni gara è trappola, anche con Venezia e Monza!"

vedi letture

"L'Inter è una squadra che mette particolarmente in difficoltà l'Atalanta grazie al suo modo di giocare. Perché è una squadra di palleggio, andarla a prendere uomo su uomo diventa difficile. Ieri l'Atalanta nel primo tempo è stata un po' più bassa, ma già all'inizio ha concesso l'occasione del palo di Thuram. Pian piano si è rimessa in ordine l'Atalanta, ha giocato un buon primo tempo, poi il gol nella ripresa ha rotto l'equilibrio. Ma è proprio la fatica di andare a prendere i giocatori di palleggio, perché l'Inter esce con i difensori, i centrocampisti, si appoggia bene sulle punte. L'atalanta fa fatica a leggere questo tipo di palleggio. Gasperini ha provato a modificare qualcosa, ma non è stato sufficiente". Così Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter e campione del mondo '82, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul perché per l’Atalanta è così difficile battere l’Inter.

Napoli bloccato a Venezia: "Il campionato ogni domenica ti presenta delle trappole. Una settimana fa l'Inter era sotto di due gol contro il Monza. Diamo per scontati alcuni risultati e invece dobbiamo pensare che le nostre squadre sono allenate bene. E poi vanno sbloccate le partite: rispetto a Inter e Atalanta, il Napoli fatica di più sotto l'aspetto realizzativo. Ha la migliore difesa, ma ha qualche difficoltà a fare gol. Ieri le occasioni le ha avute, tra le parate di Radu e il palo di Raspadori. Ma ogni domenica ci sono delle trappole".