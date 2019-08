Bergomi incredulo a Sky: "Icardi come può pensare di stare due anni fermo?"

Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi ha commentato l'ultimo aggiornamento su Icardi che preferisce non aprire al Napoli per restare all'Inter: "Io sono sempre stato col club. Da quello che filtrava negli spogliatoi, se non avvessero preso quella decisione, non sarebbero andati nemmeno in Champions. Non capisco come un ragazzo di quell'età lì possa pensare di giocare e restare fermo a due anni".