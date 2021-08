Bergomi: "Inter più debole, ma la società ha operato bene. Obiettivo zona Champions"

Beppe Bergomi si è concesso al Corriere della Sera per parlare della nuova Inter: "E' più debole senza Lukaku e Hakimi. Il belga era il leader emotivo, ma la società, viste le difficoltà in cui si trova, ha operato bene. Ha preso Dzeko e Dumfries, entrambi bravi, ha bisogno di un'altra punta che dia profondità. Se la trova resta competitiva per lo scudetto, ma se centra la qualificazione alla Champions avrà fatto il suo. Attacco? Thuram ha giocato sempre da esterno, Correa conosce il campionato italiano. Zapata forse era il profilo migliore, poi ci sarebbe il francese Edouard del Celtic, un'idea niente male".