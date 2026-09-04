Bergomi: "La mia previsione sul Napoli in Champions League"

vedi letture

Beppe Bergomi guarda con fiducia al percorso delle squadre italiane nelle coppe europee e non esclude la possibilità di vedere una rappresentante della Serie A arrivare fino in fondo, soprattutto in Europa League e Conference League. L’ex difensore dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Tuttosport, ha indicato Juventus, Milan e Atalanta come squadre chiamate a puntare in alto: «Rispetto alla scorsa stagione vedo meno avversarie di livello, penso all’Aston Villa super favorito dodici mesi fa in Europa League. Dobbiamo pretendere che Juve, Milan e Atalanta facciano bene e puntino ad arrivare fino in fondo». Parole che testimoniano la fiducia di Bergomi nelle possibilità delle italiane, anche alla luce di un quadro europeo che, a suo giudizio, appare meno proibitivo rispetto a un anno fa.

Bergomi e la Champions: «Inter tra le otto migliori»

Diverso, invece, il ragionamento per quanto riguarda la Champions League. Bergomi ritiene infatti che l’Inter possa competere ai massimi livelli: «Può stare tra le otto migliori d’Europa», ha spiegato, indicando anche la possibilità di chiudere la fase campionato nelle prime otto posizioni e qualificarsi direttamente agli ottavi. Un obiettivo difficile, ma alla portata della squadra di Chivu. Per il Napoli, invece, l’ex nerazzurro prevede un percorso che potrebbe passare dai playoff, mentre Roma e Como, a suo avviso, avranno comunque le qualità per farsi rispettare in Europa.