Stramaccioni verso Inter-Napoli: “Vivono due momenti diversi. Ma ricordate l’anno scorso?”

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Andrea Stramaccioni ha analizzato il momento di Inter e Napoli, promuovendo i nerazzurri ma invitando a non sottovalutare gli azzurri.,

Inter-Napoli sarà uno dei grandi appuntamenti del prossimo turno di Serie A e Andrea Stramaccioni ha presentato a La Gazzetta dello Sport la sfida soffermandosi sul momento delle due squadre. L’ex allenatore dell’Inter ha apprezzato quanto mostrato dai nerazzurri nelle prime due giornate, evidenziando invece le difficoltà attraversate dal Napoli nell’ultima settimana: “L'Inter nelle prime due uscite mi è piaciuta molto, pur capitalizzando meno di quanto costruito, il Napoli ha perso McTominay e un po' di entusiasmo nell'ultima settimana”.

Stramaccioni sul Napoli: “Ricordo che lo scorso anno a San Siro li davano tutti per spacciati”

Il momento meno brillante degli azzurri, però, non deve far pensare a una sfida già indirizzata. Stramaccioni ricorda infatti quanto accaduto nella passata stagione, quando il Napoli arrivò a San Siro apparentemente sfavorito ma riuscì comunque a sorprendere l’Inter: “Ma ricordo che lo scorso anno a San Siro li davano tutti per spacciati”.