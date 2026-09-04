Marchegiani su Allegri: "E' uno specialista nella gestione della squadra"

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Nelle pagine del Corriere dello Sport, Luca Marchegiani ha tracciato una panoramica sulle prospettive delle formazioni italiane nell’imminente campagna europea, evidenziando il differente status tra nerazzurri e azzurri. Se l’Inter viene ormai considerata una realtà consolidata ai vertici del calcio internazionale, attorno al Napoli permangono alcuni interrogativi legati alle scorie della deludente stagione passata. Secondo l’ex portiere, la squadra partenopea gode di un calendario teoricamente favorevole nel finale del girone, ma dovrà superare un avvio di campionato opaco per ritrovare lo smalto necessario. Un fattore determinante sarà la presenza in panchina di Massimiliano Allegri, ritenuto uno specialista nell'attenuare le pressioni ambientali e nel gestire le energie psicofisiche del gruppo nei momenti complessi.

Le favorite europee e le insidie per la corsa al titolo

Spostando lo sguardo sulle pretendenti alla vittoria finale, Marchegiani individua un lotto di candidate ben definite, guidato da corazzate come Paris Saint-Germain e Arsenal. Grandi aspettative accompagnano anche il Real Madrid targato José Mourinho, indicato come una formazione solida e vicina per rendimento alla gestione di Carlo Ancelotti, oltre al Manchester City guidato da Enzo Maresca, tecnico reduce dai trionfi nel Mondiale per Club e in Conference League. Il quadro delle pretendenti si completa con club storici del calibro di Barcellona, Atlético Madrid e Bayern Monaco. Se il Napoli saprà sfruttare l'esperienza di Allegri per smaltire le scorie passate, potrà inserirsi con le giuste credenziali nella corsa alla qualificazione insieme alle principali potenze del continente.