Ghoulam: “Vergara? Contento per lui, l’ho visto crescere!”, poi lancia un appello sui giovani

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Faouzi Ghoulam ha commentato la crescita di Antonio Vergara, sottolineando il valore del lavoro del settore giovanile del Napoli.

Puntare sui giovani italiani per costruire il futuro del calcio nazionale. È questo il tema sul quale si è soffermato Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Nel suo intervento ha parlato anche di Antonio Vergara, talento cresciuto nel settore giovanile azzurro e oggi protagonista con la prima squadra. L'algerino ha sottolineato soprattutto il significato della sua crescita, considerandola un segnale positivo per il lavoro del vivaio e, più in generale, per la valorizzazione dei giovani nel campionato italiano.

Ghoulam sui giovani italiani: “Bisogna dare il giusto valore a questi giocatori”

“Vergara? L’ho visto crescere quando era nel settore giovanile del Napoli. Quello che mi fa piacere non è Vergara in sé, sono contento che un ragazzo del settore giovanile del Napoli possa esprimersi ad altissimo livello. Ma soprattutto mi fa piacere che si sta dando fiducia ai giovani italiani che sono il futuro della Nazionale e della Serie A. Se non si dà una chance a questi giocatori, sarà molto complicato per il futuro della Nazionale e del campionato italiano. Non dico che dobbiamo prendere esempio dalla Francia che fa giocare tantissimi giocatori giovani, però prendere un po’ da loro sarebbe importante. Bisogna dare il giusto valore a questi giocatori, permettergli di esprimersi ad altissimo livello e se possibile non farli andare via subito come successo con Palestra al Chelsea”.