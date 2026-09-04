Serie A, la griglia di Ordine: “Inter nettamente più forte! Roma subito dietro con Como e Napoli”

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Franco Ordine ha stilato la sua griglia del campionato di Serie A. Il giornalista vede l’Inter davanti a tutte, con Roma, Como e Napoli subito dietro.

Il Milan parte con qualche incognita secondo Franco Ordine. Nel suo editoriale per MilanNews, il noto giornalista di fede rossonera ha stilato la propria griglia per il prossimo campionato di Serie A, collocando il Milan fuori dalla zona Champions League. Una previsione dettata soprattutto dai numerosi cambiamenti affrontati dal club in estate e dai dubbi legati al nuovo sistema di gioco: “Nel pronostico sul campionato sono stato molto prudente con il Milan e ho previsto un piazzamento finale fuori dalla Champions. La spiegazione si basa su questi parametri: l’Inter è nettamente la più forte, la Roma subito dietro con Como e Napoli, la Juve è più collaudata rispetto al Milan che ha cambiato tutto, società, staff tecnico e sistema di gioco”.

Ordine sul Milan: “Il vero punto interrogativo è il sistema di gioco”

Proprio il nuovo assetto tattico rappresenta, secondo Ordine, l’incognita principale per il Milan. Il giornalista si interroga sulla capacità della squadra di assimilare rapidamente il nuovo sistema e, soprattutto, di ridurre i rischi difensivi già emersi nelle prime uscite stagionali: “Quest’ultimo è il vero punto interrogativo: riusciranno ad accettarlo e a eliminare i rischi difensivi già corsi tra Torino e Venezia? Non sarà facile e soprattutto non sarà veloce”.