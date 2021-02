Bergomi: "La squadra è con Gattuso, ma dopo Granada ho visto Rino poco sereno"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex calciatore dell’Inter ex attuale opinionista tv, Giuseppe Bergomi. "La squadra è con Gattuso e quell'abbraccio dopo la Juventus lo dimostra. Poi ci sono le problematiche di una squadra che sta subendo tanti infortuni, tanti casi di Covid-19, alcuni problemi tra dirigenza e allenatore. Ho percepito un Gattuso poco sereno. Dopo l'Europa League ero in studio a Sky e durante l'intervista l'ho visto teso. Al netto delle situazioni di infortuni, vedo un Napoli in difficoltà dal punto di vista psicologico".