Bergomi: "Milan in un flusso positivo. Per l'Inter Cagliari difficile tre giorni dopo la finale"

TuttoNapoli.net

Intervenuto negli studi di ‘Sky Calcio Club’, l'ex calciatore dell'Inter Giuseppe Bergomi ha parlato del Milan dopo la vittoria contro l’Hellas Verona: “Il Milan è in un flusso positivo, lo capisci e lo avvertono anche loro. Capisci che hanno quell’obiettivo davanti e fanno di tutto per raggiungerlo. I ragazzi stanno lavorando bene anche in allenamento, c’è un bell’ambiente e si avverte tantissimo”.

Sull’Inter: “Inzaghi si concentra molto sulle coppe, la Coppa Italia è un trofeo che vuole portare a casa. Col pareggio del Cagliari al 98’ per l’Inter diventa una partita non difficile, di più. Soprattutto perché è una gara che arriva a tre giorni dalla finale di Coppa. L’Inter comunque è in salute, ha vinto una gara difficile a Udine, anche venerdì contro l’Empoli”.