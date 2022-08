Bergomi: “Napoli fuori dalle prime 4 per ora, ma la squadra mi intriga"

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l’ex calciatore Beppe Bergomi.

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l’ex calciatore Beppe Bergomi: “Le prime quattro di questo campionato sono per me: Milan, Inter, Juventus e Roma, però il Napoli mi intriga. L’anno scorso sono andati in Champions e hanno tenuto la fiammella della speranza per lo scudetto fino a 5-6 giornate dalla fine”.