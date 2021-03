Bergomi: “Recupero Mertens e Osimhen fondamentale, sono le punte a far giocare bene le squadre”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Bergomi, ex giocatore ed attuale opinionista Sky. “Vittoria importantissima del Napoli col Milan perché ha veramente interpretato bene la partita, l'hanno condotta con merito per 70 minuti, c’è stata un po' di sofferenza nel finale ma questo ci sta perché quando vuoi raggiungere un risultato in un momento delicato della stagione ci sta che ti puoi tirare un attimo indietro ma la gestione è stata fatta veramente bene. Penso che possa essere un punto di svolta anche se poi il Napoli nella zona del quarto posto c'è sempre rimasta, quindi è sempre stato a contatto. Vincere gli scontri diretti ti dà autostima e consapevolezza della propria forza e il recupero di determinati giocatori da qui alla fine è fondamentale per fare bene. Il recupero di Mertens e Osimhen è fondamentale, come diceva Osvaldo Bagnoli, sono le punte a far giocare bene le squadre”.