Bergomi: "Rincorsa scudetto Inter? Deve battere il Napoli per lanciare un messaggio"

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter ed oggi opinionista di Sky, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.





TuttoNapoli.net

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter ed oggi opinionista di Sky, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Si aspetta un’Inter che a gennaio sistemi i suoi guai difensivi? "È una squadra fragile emotivamente e senza tanto equilibrio: le ultime gare le ha fatte bene con una mediana tutta offensiva e con Calha come piacevole sorpresa da regista. Il ritorno di Brozovic sarà importante, ma la squadra concederà sempre qualcosa: è costruita così. E poi tutti dicono che sia forte fisicamente, ma per me non lo è: rischia ad ogni angolo perché fa fatica ad accoppiarsi, avendo 5 giocatori alti e 5 piccoletti".