Bergomi: “Scudetto? Ad oggi sono due le mie favorite”

Beppe Bergomi, ex calciatore e attuale commentatore sportivo, si è così espresso a Sky Sport: "A oggi sono Milan e Inter le mie due favorite per lo Scudetto. Il Milan non ha cambiato nulla, anche se ha perso Kessie, l'Inter anche, nonostante la perdita di Perisic e l'acquisto di Lukaku. A oggi mi sembrano le due squadre che stanno meglio su un cammino di 10-12 mesi. Derby? Tendenzialmente sono le due squadre che partono in prima fila".