Bergonzi: "Non sono d'accordo con Ancelotti, anche con gli arbitri di porta si parlava di condizionamento"

L’ex arbitro Mauro Bergonzi, ai microfoni di Radio Marte, ha commentato le parole di Carlo Ancelotti e Nicola Rizzoli durante l'incontro Var tenutosi ieri: "Non sono d'accordo con Ancelotti, queste polemiche esistevano già con gli arbitri di porta, si diceva che c'era l'arbitro di porta esperto e l'arbitro giovane, allora si diceva che le decisioni erano condizionate dall'arbitro più esperto. Io credo fermamente, e da sempre lo dico, che esistono arbitri bravi e meno bravi, giocatori bravi e meno bravi, la lista sarebbe lunghissima. Il fatto che sia predominante sulle decisioni un arbitro più esperto non mi trova d'accordo. Quella di Napoli-Atalanta è una situazione articolare di campo, difficile da districare, dove qualsiasi cosa si sarebbe fatto avrebbe creato confusione e polemiche. La cosa giusta in quella partita sarebbe stato fischiare qualcosa, o fallo di Llorente o fallo su Llorente".