Bergonzi: “Rigore giusto. Forse Orsato non avrebbe fischiato, ha un regolamento personale”

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi.

Era un mezzo rigore quello assegnato ai partenopei? "Era un penalty da fischiare. In quella circostanza la scelta dell'arbitro è stata soggettiva. C'è stato quel momento di indecisione, non è stato subito assegnato il rigore, ma lo sgambetto era evidente. Forse Orsato non avrebbe fischiato quel tiro dal dischetto, ha un regolamento personale... Ma quello del Napoli era un rigore da assegnare. Il Var, tuttavia, sarebbe potuto intervenire in quella circostanza, se non fosse stato fischiato il penalty. Non è stato necessario perché l'arbitro era posizionato molto bene, ha diretto la gara in modo eccellente. Era sereno e tranquillo".