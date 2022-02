Bergonzi sta con la Juve: "Marino sbaglia, niente rosso a Szczesny e non c'è certezza su De Ligt"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com

E' stato necessario il VAR per dare il netto rigore di Napoli-Inter

"Doveri è posizionato molto bene. E' lo stesso arbitro che non assegnò il rigore su Barella in Inter-Juve. In questo periodo, probabilmente, non è in formissima. Fortunatamente è intervenuto il VAR ed è stato assegnato. Rigore netto."

Le polemiche post Atalanta-Juventus

"Marino lo conosco bene per ovvi motivi, dopo tanti anni di Serie A. Il direttore dell'Atalanta non mi trova assolutamente d'accordo: Szczesny non andava assolutamente espulso: non esiste la chiara d'occasione da rete, anzi, viene dato un vantaggio a Muriel. Poi, a fine azione, l'errore può essere non dare il giallo ma non esiste l'espulsione. De Ligt? Ho rivisto l'azione tante volte, nessuna immagine può chiarire se sia palese questo tocco. De Ligt è molto ingenuo perché continua ad allargare le braccia ma, non v'è certezza che la tocchi in modo irregolare da causare il penalty".