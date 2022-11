Bernardeschi: "Juve? Da gennaio in poi sarà dura fermarla"

Federico Bernardeschi ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche di Juventus

Federico Bernardeschi ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche di Juventus: "L’eliminazione dalla Champions è stato il punto più basso, ma io credo che lì si sia chiuso un ciclo: la Juve ha toccato il fondo e poi ha iniziato a risalire. Scudetto? La Juve è in corsa totale e potenzialmente ha una rosa più forte del Napoli, che sta facendo cose pazzesche e ha un giocatore straordinario, Kvaratskhelia. Per me è il più forte della A, erano anni che non vedevo uno così completo: ha gamba, fisico, corsa e intelligenza, oltre alla personalità e una velocità devastante.