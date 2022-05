Bernardeschi, l’ex Ds al Crotone sicuro: “Napoli piazza ideale per rilanciarlo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone: "Dopo quello che ha fatto quest'anno, è giusto che Nicola resti a Salerno. Deve essere anche un qualcosa di riconoscenza da parte di Sabatini e Iervolino. Salvezza Salernitana? La persona più adatta a fare questi miracoli, è proprio Nicola. Ho avuto l'esempio diretto a Crotone, dove avemmo un cammino quasi identico. Il Napoli? Quest'anno aveva la squadra buona per poter vincere lo Scudetto, è un peccato. Poi l'ha vinto chi lo meritava di più, ma l'amaro in bocca resta. E da uomo del Sud, ripeto, è un peccato, senza dubbio. Bernardeschi-Napoli? La piazza che lo può rilanciare è proprio Napoli. È quella ideale, anche per l'allenatore che lo seguirebbe. Se Allegri lo abbia sprecato? No, anzi. Ha fatto tutto per recuperarlo, solo che ha fatto dei campionati assolutamente normali. Adesso deve fare il salto di qualità. Giuntoli lo conosce bene e so per certo che questi giocatori gli piacciono molto".