Berti su Insigne: "Meglio alzare la voce nello spogliatoio! 'Squadra di m...' non si può dire"

Nicola Berti, ex Inter e di nota fede nerazzurra, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo in fuga, ma non ditelo a nessuno... Credo allo Scudetto, ma attenzione alla gara con l'Atalanta. Squadra di m***? A volte bisogna alzare la voce, ma nello spogliatoio. Non si può dire "Squadra di m***", al massimo puoi dire che "State giocando di m***".