Bertoni: "James? Porterebbe una grande mentalità, Ancelotti sa come utilizzarlo..."

L'ex calciatore di Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni è intervenuto a Maracanà, durante TMW Radio, per parlare dei vari temi di giornata.

Sulla sconfitta dell'Argentina

"Il problema è stato il Var. Abbiamo un cambio generazionale in atto, l'allenatore Scaloni non è adatto per la panchina dell'Argentina. E' una difesa che non va bene per la Coppa America, loro ci hanno messo in difficoltà lì dietro. Ha giocato però meglio che in altre partite. Messi? Male in questo torneo. In Sudamerica ti marcano diversamente. Abbiamo grandi giocatori, sempre a livello individuale ma mai che giocano di squadra".

Sull'attaccante della Fiorentina Simeone

"E' Nazionale, la Fiorentina ha speso tanti soldi, non ha rispettato le aspettative, ha l'ultima possibilità di mantenere il suo posto. Se non risponde, meglio venderlo anche a gennaio. Futuro? Mi piacerebbe far parte della Fiorentina".

Su James Rodriguez

"Ancelotti uno dei migliori tecnici e saprà sfruttarlo, magari da mezzala o sulla trequarti. Sarebbe un buon acquisto e porterebbe una grande mentalità al Napoli".