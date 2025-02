Bestemmie Lautaro, per la prova tv serve l'audio. Cesari: "Ecco qual è adesso la procedura"

Ieri sera l'Inter si è arresa nel Derby d'Italia contro la Juventus e al termine della partita è esplosa la rabbia e l'insoddisfazione del mondo nerazzurro per la sconfitta. Anche e soprattutto quella del capitano, l'attaccante Lautaro Martinez. Stanno facendo il giro del web, infatti, le immagini che vedono protagonista l'argentino, letteralmente infuriato al fischio finale della partita. Il capitano nerazzurro, a secco con la Vecchia Signora, sembra pronunciare alcune frasi blasfeme. Sembra appunto, perché il filmato non è corredato da un audio che testimonia chiaramente quanto si ipotizza che il Toro abbia pronunciato.

La domanda che molti si pongono adesso è questa: Lautaro può andare incontro ad una squalifica? L’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”.

Sull'accaduto ha provato a fare chiarezza Graziano Cesari, ex arbitro ospite dello studio di Pressing: "Le immagini verranno analizzate benissimo per capire quello che ha detto il capitano dell'Inter. Questa è una competenza del Giudice Sportivo dopo una eventuale segnalazione della Procura Federale". Per un provvedimento da parte del Giudice Sportivo infatti, è necessario che le bestemmie siano comprovate anche da un audio in cui si sentano in maniera nitida.