Bologna, De Silvestri in conferenza: "Sono fiducioso! Che crescita ed ora la pressione..."

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli Lorenzo De Silvestri, esterno del Bologna, ha parlato in conferenza stampa.

Quanto dovrete esser forti mentalmente domani?

“Noi in squadra siamo una bella realtà sotto il profilo umano. Ciascuno di noi prende l’iniziativa per tirare fuori il massimo da tutti anche con le parole. Avere un solo leader non è bello, noi ne abbiamo tanti. Orsolini ha motivato tutti prima dell’Inter. La Coppa è qui, noi siamo qui, credo che l’affronteremo al meglio e sotto questo punto di vista sono fiducioso”.

C'è ansia per domani?

“Io vado a braccio su quelle che sono le mie sensazioni. Metto a disposizione la mia esperienza di 20 anni di Serie A. Il nostro gruppo sono tre anni che performa a livello incredibile. Io sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra. c’è una grande predisposizione alla voglia di fare gruppo. Tutti sono coinvolti nelle dinamiche dello spogliatoio”

Volete aggiungere un nuovo tassello alla vostra storia?

“Con la Coppa Italia abbiamo fatto la storia e ne abbiamo parlato spesso con i ragazzi. Ma poi c’è sempre il presente, una nuova sfida, con l’asticella che si alza e porta a nuovi risultati. Abbiamo fatto crescere il club e le pressioni che abbiamo sono bellissime da vivere. Quando hai un po’ d’esperienza, sono pressioni che ti piace vivere, giocare contro squadre come il Napoli che è stata la più forte dello scorso anno”.

Vi sentiti liberi mentalmente?

“Questo gruppo vive le giornate così. Quando c’è da pedalare, siamo molto concentrati. Abbiamo fatto grandissime partite in questa maniera. Siamo molto amici tra di noi, con un bel mix di culture. Quando giochi contro grandi squadre, devi sopperire anche con il gruppo e penso che l’uomo venga prima del calciatore e questo gruppo ha affrontato grandissime sfide da Sinisa in poi. È un mix di cose che ci rende così”.