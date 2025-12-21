Da Dybala-Juve a Mertens-Napoli, Emma sale al 1° posto grazie a TikTok: "Mi ha scritto..."

vedi letture

“Oramai da troppo tempo, io mi chiedo come stiamo, eravamo il nostro eterno, e il nostro pane quotidiano”. Su Tik Tok e Instagram è scoppiata l’Amore Non Mi Basta-mania’. Dodici anni dopo la sua uscita, la canzone pubblicata da Emma Marrone nel 2013 è tornata al primo posto delle classifiche grazie a una serie di video amarcord a tema calcistico che stanno spopolando: Dybala ai tempi della Juve, Mertens con la maglia del Napoli, Milito e il Triplete con l’Inter. Chiunque avrà visto almeno un video di grandi calciatori del passato con l’inconfondibile voce graffiante di Emma in sottofondo.

A tal proposito la cantante ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “È una storia incredibile. Mi era già successo di diventare virale sui social con altri pezzi, ma questa volta i numeri di Instagram e TikTok si sono convertiti in streaming reali: significa che i giovanissimi hanno scoperto la mia musica. Mi fa piacere perché è un brano a cui tengo tanto, uno di quelli sempre presenti nelle mie scalette. E poi sono felice che il mondo del calcio, dove spesso dominano insulti e odio, abbia scelto una canzone d’amore come sottofondo”.

Si è sentita con qualche protagonista di questi video? “Mi sono sentita con Paulo Dybala: mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che la sua home di Instagram è invasa dai video delle sue giocate con la mia canzone. È successo anche con molte squadre come Palermo, Empoli e Sassuolo; sono arrivata persino in Spagna, dove l’Atletico Madrid ha usato il brano per celebrare Fernando Torres”.