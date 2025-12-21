Di Lorenzo esalta Conte: "Che stratega! Tanti cambi modulo fatti bene, il merito è suo"
Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha avuto parole di grande stima nei confronti del suo allenatore Antonio Conte: "Tanti cambi di sistema di gioco? C'è un lavoro importante dietro, il merito è del mister.
Lui è un grande stratega, prepara benissimo le partite ci mette nella condizione di esprimerci sempre al meglio. Poi abbiamo tanti calciatori moderni che possono ricoprire più ruoli che permettono all'allenatore ed alla squadra di essere più flessibili".
