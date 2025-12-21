Emma Marrone: "Ho esultato come una matta per lo Scudetto del Napoli"

“Oramai da troppo tempo, io mi chiedo come stiamo, eravamo il nostro eterno, e il nostro pane quotidiano”. Su Tik Tok e Instagram è scoppiata l’Amore Non Mi Basta-mania’. Dodici anni dopo la sua uscita, la canzone pubblicata da Emma Marrone nel 2013 è tornata al primo posto delle classifiche grazie a una serie di video amarcord a tema calcistico che stanno spopolando: Dybala ai tempi della Juve, Mertens con la maglia del Napoli, Milito e il Triplete con l’Inter. Chiunque avrà visto almeno un video di grandi calciatori del passato con l’inconfondibile voce graffiante di Emma in sottofondo.

A tal proposito la cantante ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “È una storia incredibile. Mi era già successo di diventare virale sui social con altri pezzi, ma questa volta i numeri di Instagram e TikTok si sono convertiti in streaming reali: significa che i giovanissimi hanno scoperto la mia musica. Mi fa piacere perché è un brano a cui tengo tanto, uno di quelli sempre presenti nelle mie scalette. E poi sono felice che il mondo del calcio, dove spesso dominano insulti e odio, abbia scelto una canzone d’amore come sottofondo”.

Ed ancoa: "Seguo il calcio, ma non sono una tifosa sfegatata di un club. Tifo per le belle storie: ho esultato come una matta per il ritorno in Serie A del Lecce nel 2019 e per lo scudetto del Napoli di Spalletti. Quest'ultimo l'ho seguito dal vivo: non lo dimenticherò mai. Ogni singolo balcone aveva la sua bandiera, tutta la città era addobbata con fiocchi azzurri, l'immagine di Maradona ovunque".