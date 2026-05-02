Beukema a Dazn: "Volevamo pressare alto, ma il calcio del Como è tra i migliori"

vedi letture

Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Como. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa vi portate dietro da questa gara?

"Volevamo vincere questa partita come tutte, ma sapevamo che sarebbe stato difficile perché il Como è una delle squadre gioca il miglior calcio. Ottimo aver fatto clean sheet, abbiamo fatto meglio nel secondo tempo a livello difensivo e offensivo. Potevamo anche vincere, contenti del punto in chiave Champions League".

Oggi più bassi del solito: scelta o merito del Como?

"Abbiamo provato più modi pressare, ma alla fine tutti insieme e soprattutto il mister abbiamo deciso di pressare alto. Il Como è molto bravo con la palla, ci ha messo in difficoltà in qualche scelta e alla fine abbiamo fatto un bel blocco basso anche se volevamo pressare alto".