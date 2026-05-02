Como, Smolcic a Dazn: "Delusi, volevamo vincere! Siamo stati migliori del Napoli"

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Ivan Smolcic, laterale del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni

Il vostro umore?

"Siamo stati la squadra migliore in campo, è stata dura come ci aspettavamo. Siamo delusi, volevamo vincere".

Partite come quella di oggi quanto vi aiutano per l'anno prossimo quando probabilmente giocherete in Europa?

"II club sta crescendo moltissimo e le ambizioni l'anno prossimo saranno più alte. Secondo me la squadra sarà più forte di adesso".