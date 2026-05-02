Como, Smolcic a Dazn: "Delusi, volevamo vincere! Siamo stati migliori del Napoli"
TuttoNapoli.net
Ivan Smolcic, laterale del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni
Il vostro umore?
"Siamo stati la squadra migliore in campo, è stata dura come ci aspettavamo. Siamo delusi, volevamo vincere".
Partite come quella di oggi quanto vi aiutano per l'anno prossimo quando probabilmente giocherete in Europa?
"II club sta crescendo moltissimo e le ambizioni l'anno prossimo saranno più alte. Secondo me la squadra sarà più forte di adesso".
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
Prossima partita
11 mag 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
LiveConte in conferenza: "Giocato a viso aperto. Ora blindiamo la Champions per il futuro! Su Rrahmani..."
Como-Napoli 0-0, le pagelle: Conte va per il pari, Rrahmani e Milinkovic lo salvano. Che sfortuna Politano!
Davide BarattoTuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo
Fabio TarantinoMilinkovic-Savic: "Stagione difficile, ma fatto grandi cose. Rigiocherei una partita. Sui rigori..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la cessione dolorosa, il mostruoso buco sugli ingaggi, la mossa spiazzante di ADL e la verità su De Bruyne
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Abbiamo cambiato la geografia, c'è memoria corta. Fucili puntati addosso solo per noi"
Fabio TarantinoOlivera: "Brutta gara con la Lazio, vogliamo riscattarci! Su Scudetto e gol alla Salernitana..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com