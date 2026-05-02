Como, Ramon in conferenza: "Hojlund molto forte, ma l'ho controllato"

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Jacobo Ramon, difensore del Como, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni

Quanto è importante Fabregas per te? E in futuro ti senti bene qui?

"Sono molto felice di essere qui a Como. Per il mister, tutto il contesto e la fiducia data, ma vogliamo tutti terminare la stagione nel miglior modo possibile"

Ti senti cresciuto grazie a Fabregas? Speri di raggiungere la nazionale e il Mondiale?

"Si, questa è la mia miglior stagione da professionista, vengo da una categoria inferiore ma grazie al mister e ai compagni mi sento migliorato e voglio dare la migliore versione di me ma devo migliorare. Per la Nazionale c'è una concorrenza altissima, ci sono 3 dei giocatori migliori del mondo. lo lotto per arrivare a quel livello ma so che devo ancora migliorare".

Hojlund forte fisicamente. Ma l'hai controllato bene...

"Sì, lui è molto forte, sta facendo una stagione molto buona. Ma io ho fatto un buon lavoro e siamo riusciti a controllarlo bene".

Sei entrato nei cuori dei tifosi. Lo sai?

"Sì, sono molto grato per l'appoggio, ma i tifosi lo fanno sempre con la squadra. Sono una parte fondamentale di questo club, ci seguono sempre ovunque. Senza di loro non saremmo qui".