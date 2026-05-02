Sosa: “Prestazione orrenda, ma molti analizzeranno solo il punto e non la prova!”

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Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha commentato la prestazione del Napoli, contro il Como. Queste le sue dichiarazioni: "Il problema è sempre la narrazione. C’è chi dirà che è un punto importante per blindare la Champions. Ma non è questo il punto. Il punto è al prestazione altrimenti finiremo di nuovo 30 su 36. Non possiamo accontentarci solo del punto in settimana, non può andare sempre bene tutto. Questa prestazione è orrenda, bisogna dirlo. Non analizzare solo il punto".