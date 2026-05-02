Como, Da Cunha a Dazn: "Non siamo scontenti, serviva vincere per la Champions"

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Lucas Da Cunha, centrocampista del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni

Cosa ha detto il mister nel solito cerchio post partita?

"Certo che oggi non siamo contenti, abbiamo fatto la partita giusta e se vuoi andare avanti devi vincere. Dobbiamo continuare questo lavoro e sono sicuro che arriveranno grandi cose per noi".

Ci credete alla Champions?

"Vogliamo solo vincere e fare punti. Sappiamo che possiamo andare in Europa, dobbiamo continuare a lavorare e vedere come andrà".