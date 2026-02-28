Beukema a Dazn: "Ora sto bene e sento la fiducia! Dobbiamo creare di più"

di Pierpaolo Matrone

Prima del match contro l'Hellas Verona, Sam Beukema ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Sento la fiducia e vorrei dare il mio massimo, migliorandomi dopo ogni gara e ogni allenamento. In questo momento mi sento bene, mi sento pronto e voglio aiutare la squadra sempre.

Abbiamo lavorato tutta la settimana bene e preparato al meglio la gara contro il Verona: dobbiamo essere più attenti ai nostri obiettivi, dobbiamo cercare di creare anche più occasioni chiave nella gara".